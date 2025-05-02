Водій довів, що не був п'яним за кермом під час аварії у Хусті

Хустський районний суд визнав уродженця Рівненської області Дмитра Дмитрієва винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Винуватцеві аварії з загиблим і травмованими на Закарпатті призначили 4 роки ув’язнення, проте реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного.

Вирок винесли 28 квітня. Йдеться про аварію, яка сталася у Хусті у листопаді 2022 року. Обвинувачений на Renault з’їхав з дороги та зіткнувся з парканом будинку. У салоні автомобіля, крім водія, перебували ще троє пасажирів з Рівненської області. 47-річного та 23-річного потерпілих госпіталізували з численними травмами. Третій пасажир – 48-річний чоловік – помер в реанімації. За інформацією правоохоронців, Дмитро Дмитрієв був за кермом напідпитку.

Під час судового засідання водій визнав свою вину у скоєнні ДТП, однак заперечив, що перебував у стані алкогольного сп’яніння. Слова обвинуваченого підтвердили лікарі «швидкої», які виїжджали на місце аварії, травматолог Хустської районної лікарні, який чергував у той вечір, та пасажири Дмитра Дмитрієва.

З огляду на це, суддя Володимир Кемінь перекваліфікував справу і визнав Дмитра Дмитрієва винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, призначивши йому 4 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного. На вирок можуть подати апеляцію.