У багажнику автомобіля знайшли фітнес-браслети, розумні ваги та портативні антени

На пункті пропуску «Устилуг» волинські митники вилучили у водія комерційну партію фітнес-браслетів, розумних ваг і портативних антен вартістю понад 1 млн грн. Чоловік намагався приховано ввезти товар із Польщі. Про це у четвер, 3 вересня, повідомила пресслужба Волинської митниці.

За інформацією митників, для в’їзду в Україну власним автомобілем чоловік обрав «зелений» коридор. Його проходження означає, що пасажир заявляє про відсутність товарів, які потрібно письмово декларувати.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Однак під час огляду в багажнику автомобіля виявили комерційну партію фітнес-браслетів, розумних ваг і портативних антен. Товар тимчасово вилучили та передали на склад митниці. Його орієнтовну вартість оцінюють у 1,03 млн грн. Точну суму мають встановити експерти.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Партія товару (фото митниці)

Митники склали протокол про порушення правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 30% вартості товару з його конфіскацією або без неї – це визначає суд.

Під час складання матеріалів чоловік заявив про бажання укласти з митницею мирову угоду.