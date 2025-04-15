Ківерцівський районний суд виніс вирок 38-річному Олександру Романушку за замах на вбивство сестри, племінника та поліцейських. Пʼяний обвинувачений стріляв у родичів, які втекли з будинку через вікно, поцілив у службове авто правоохоронців і поранив чоловіка, який перебував неподалік місця події. За скоєне хулігану призначили 12 років тюрми.

Як йдеться у вироку від 9 квітня, інцидент стався 22 червня 2024 року у Ківерцях. Близько 20:30 пʼяний Олександр Романушко дістав мисливську рушницю та двічі вистрілив у зачинені двері кімнати, де перебувала його сестра з 11-річним племінником. Кулі влучили у стіну, а родичі обвинуваченого втекли з будинку через вікно.

Коли на місце події прибули поліцейські, Олександр Романушко почав стріляти у них із вікна. Обвинувачений влучив у службовий автомобіль і поранив чоловіка, який перебував в салоні іншого легковика поруч. Порушник зупинився лише після того, як йому вистрілили в ногу.

Під час судового засідання Олександр Романушко визнав свою провину частково. Він погодився, що вчинив хуліганські дії, але заперечив звинувачення у домашньому насильстві щодо сестри та племінника. Проте прокурори довели, що чоловік із грудня 2023 до червня 2024 року систематично ображав рідних.

Суддя Олександр Костюкевич визнав волинянина винним у закінченому замаху на умисне вбивство кількох людей, домашньому насильстві, незаконному поводженні зі зброєю, хуліганстві із застосуванням вогнепальної зброї та посяганні на життя працівників правоохоронного органу (ч.2 ст.15 п.п.1,2, 7, 13 ч.2 ст.115, ст.126-1, ч.1 ст.263, ч.4 ст.296, ст.348 КК України) й призначив 12 років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.