30-річний Ігор Муравйов обійме посаду 23 вересня

Диригент та музикознавець Володимир Сивохіп більше не очолює Львівську філармонію імені Мирослава Скорика. Від 23 вересня 2025 року за призначенням органу управління Львівської обласної ради Ігор Муравйов розпочинає виконання обов’язків генерального директора. Про це ZAXID.NET повідомили у пресслужба філармонії.



Відтепер заслужений діяч мистецтв України, народний артист України Володимир Сивохіп, який керував філармонією з 2006 року, зосередиться на творчо-організаційній діяльності. Він обійняв посаду керівника музичних проєктів, а також співпрацюватиме з Академічним камерним оркестром «Віртуози Львова», що працює у складі філармонії.



Ігор Муравйов ‒ український диригент, скрипаль (1995 р.н.). Концертмейстер оркестру K&K Philharmoniker. Стипендіат Президента України 2015 р. Двічі здобував обласну премію В’ячеслава Чорновола. Закінчив ЛССМШІ ім. Соломії Крушельницької в класі викладача Володимира Шургота. Навчався в ЛНМА в класі професора Володимира Заранського за фахом «скрипка». Також здобув ступінь магістра по спеціальності оперно-симфонічне диригування в класі народного артиста України професора Івана Юзюка.

Працював як диригент з оркестром філармонії міста Зелена Гура (Польща), оркестром K&K Philharmoniker, Kyiv Symphony Orchestra, симфонічним оркестром Львівської національної філармонії, оркестром Хмельницької Філармонії, оркестром «Віртуози Львова» тощо.