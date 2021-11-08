Президент України Володимир Зеленський схвалив зміни до закону, які позбавляють його права призначати директора Національного антикорупційного бюро. Відповідні зміни зробили, щоб законодавство про НАБУ відповідало Конституції.

«Документ усуває суперечності між Конституцією і законом «Про Національне антикорупційне бюро України», визначаючи, що НАБУ є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує гарантії незалежності його роботи. Закон визначає повноваження Кабінету міністрів України щодо призначення на посаду директора Національного антикорупційного бюро та звільнення його виключно за наявності встановлених цим документом підстав», – йдеться в повідомленні на сайті парламенту.

Оцінку ефективності НАБУ буде проводити призначена Кабміном комісія з трьох міжнародних експертів.

Закон передбачає, що до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ входять шість осіб, три з яких визначає уряд, а інші три особи – уряд за пропозиціями міжнародних та іноземних організацій, які, відповідно до міжнародних або міждержавних угод, протягом останніх трьох років до дня завершення строку повноважень директора НАБУ або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання та протидії корупції.

Крім того, встановлюється конкурсний відбір директора: уряд призначатиме (а також у визначених законом випадках звільнятиме) директора НАБУ за результатами конкурсу, який проводитиме спеціальна комісія.

Чинного директора НАБУ Артема Ситника призначав у 2015 році на той час президент Петро Порошенко. Це рішення 28 серпня 2020 року було визнане неконституційним. Конституційний суд зробив висновок, що цим тодішній президент Петро Порошенко перевищив свої повноваження, адже за Конституцією призначення директора НАБУ до його повноважень не входило.

Конституційний суд зазначив, що НАБУ має ознаки виконавчої влади, а вищим органом у системі виконавчої влади є Кабінет міністрів.

Зауважимо, що створення Національного антикорупційного бюро було однією з ключових вимог Європейського Союзу в рамках виконання Плану дій щодо візової лібералізації та подальшого вступу України до ЄС.