Верховна Рада привела закон про НАБУ у відповідність до Конституції України

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 19 жовтня, підтримала законопроект про приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції. За законопроект у другому читанні та в цілому проголосували 304 народні депутати.

Як повідомила агенція «Інтерфакс-Україна», ухвалений законопроект змінює статус НАБУ і перетворює його на центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, тоді як станом на зараз НАБУ є державним правоохоронним органом. Водночас у документі зазначено, що вимоги Кабінету міністрів до формування структури апарату центрального органу виконавчої влади не поширюються на НАБУ.

Законопроект вилучає норму, згідно з якою НАБУ утворює президент. Відповідно до пропонованих змін, роботу НАБУ координує Кабмін у межах і в порядку, встановлених цим законом, але положення про НАБУ уряд не затверджує. У законопроекті наголошується, що уряд також не може повністю чи частково скасовувати акти НАБУ.

Згідно з законопроектом, призначає і звільняє директора НАБУ Кабінет міністрів, тоді як зараз таке право має президент.

«Кабінет міністрів України виключно за наявності підстав… приймає рішення про звільнення директора Національного бюро з посади, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини посадового складу Кабміну», – йдеться в законопроекті.

Згідно з ним, директором НАБУ може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права щонайменше десять років, досвід роботи на керівних посадах у державних органах, установах, організаціях, зокрема за кордоном, або в міжнародних організаціях не менше ніж п'ять років, володіє державною мовою і здатний за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні службові обов'язки.

Конкурсний відбір на посаду директора НАБУ організовує і проводить конкурсна комісія, до якої входять шість осіб, з яких трьох членів комісії пропонує Кабінет Міністрів України і ще трьох – Кабмін на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які протягом останніх трьох років до завершення терміну повноважень директора НАБУ або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Україні міжнародну технічну допомогу в запобіганні та протидії корупції.

Як зазначила під час обговорення пропозицій і поправок до законопроекту голова парламентського комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна з фракції «Слуга народу», у конкурсній комісії працюватимуть незалежні експерти, як і рекомендувала Венеційська комісія.

Нагадаємо, приводом для змін у закон про НАБУ стали два рішення Конституційного суду. 28 серпня 2020 року він визнав неконституційним указ президента №218/2015 про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України», а 16 вересня 2020 року – визнав неконституційними окремі положення закону України «Про Національне антикорупційне бюро України». Конституційний суд визнав незаконними такі повноваження президента: