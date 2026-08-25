Першим нову нагороду отримав прем’єр Британії Енді Бернем

Президент Володимир Зеленський заснував нову державну нагороду «Вдячність Українського народу». Нею відзначатимуть іноземні держави за солідарність і всебічну підтримку України під час війни. У понеділок, 24 серпня, у День незалежності, він вручив її новому прем’єрові Великої Британії.

Нову відзнаку запровадили, щоб висловлювати вдячність народам інших держав за підтримку України у протистоянні російській агресії, захисті державності та збереженні української нації. Нагорода також покликана відзначати внесок іноземних держав у захист спільних цивілізаційних цінностей – людяності, свободи та миру.

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Першим лауреатом нової державної нагороди став народ Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

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Як зазначено в указі, британський народ відзначили за проявлені солідарність і підтримку українців у боротьбі проти російської агресії.

«Вдячний прем’єр-міністру Енді Бернему за те, що перший його візит за кордон – саме до України. Партнерство з Великою Британією для України особливе: ми побудували безпрецедентно сильний і дружній діалог, яким точно можна пишатися», – заявив Зеленський.

Окрім того, Зеленський вручив ордени Свободи лідерам Естонії, Литви та Фінляндії.

Таким чином, «Вдячність Українського народу» стала окремою державною відзнакою, якою Україна зможе висловлювати подяку народам інших країн за допомогу та підтримку під час війни.

Нагадаємо, 24 серпня президентка Молдови Мая Санду нагородила Зеленського найвищою державною нагородою – «Орденом Республіки». Натомість Зеленський вручив Санду орден княгині Ольги I ступеня.