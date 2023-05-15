Під час спеціальної сесії Європейського регіонального комітету Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка відбулася в понеділок, 15 травня, було вирішено закрити Європейський офіс ВООЗ у Москві. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

«Європейський офіс ВООЗ із профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями у Москві буде закритий. Його функції буде перенесено до Копенгагена», – повідомив він.

За словами Ляшка, за відповідне рішення сьогодні проголосувала абсолютна більшість держав-членів під час спеціальної сесії Європейського регіонального комітету Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ляшко додав, що Україна ініціювала цей процес ще у травні минулого року.

«Сьогодні Росія вкотре продемонструвала своє справжнє обличчя, намагаючись затягувати процес через маніпуляції та коаліції із залежними від неї країнами. Однак, результат це не змінило», - пояснив міністр.

За його словами, закриття офісу в Москві є першим успішним прикладом виходу представництва міжнародної організації з Росії.

У травні минулого року Міністерство охорони здоров’я України закликало припинити членство Росії в виконавчому комітеті Всесвітньої організації охорони здоров'я. Таку Ініціативу було запропоновано після звернення Росії до ВООЗ із запереченням своєї вини у смертях та розстрілах українців.