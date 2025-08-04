Заправка IQOS у центрі Львова

Заправка без пального, це взагалі можливо? Так, якщо замість бензину – враження. У самому центрі Львова цілий тиждень діяв концептуальний поп-ап стор IQOS у вигляді заправки. Що було всередині? Розповідаємо далі.

Враження до повного: заправна станція від IQOS

Весь pop-up – особливе місце з неоновими вивісками та ретро-машинами. Окрім цього – влаштовували кінопокази і навіть облаштували secret space, стилізований під пустелю.

Детально про кожну зону

Власне, сама «заправна станція» – магазин IQOS. Можна запитати все-все у сейлз-експертів та одразу придбати, якщо щось сподобалося.

На локації також були спеціальні машини для кастомізації: обираєш дизайн на екрані «бензоколонки» та підходиш до блакитного тюнінгованого автобуса поруч, щоб одразу нанести принт на покупку.

До речі, кастомізувати можна було, зокрема, й одяг: обираєш напис із 5 варіантів – і за декілька хвилин отримуєш футболку.

Далі – фудзона. Тут була вся класика: хот-доги, нагетси, донери. Заправляли також кавою та лимонадами. Міцні напої були доступні у барах Malfy Gin або The Deacon. Усе можна було взяти «з собою».

Як і на звичних заправках, всередині був мінімаркет з ексклюзивними товарами: ялиночки з особливими ароматами, склоочищувачі для кращого виду з вікна, дорожні знаки, каністри для вражень, вогнегасники тощо.

І наостанок – кіно. Місце проведення тримали у секреті. Ним виявилася масштабна кімната, стилізована під пустелю. Зі справжнім піском під ногами та скелями замість сидінь. Фільм показували відповідний атмосфері: дивилися «Шаленого Макса».

Де та коли був pop-up

Pop-up знаходився на вул. Городоцькій, 23. Інсталяція працювала до 27 липня. Зараз її демонтують та перевозять до Одеси. Там вона діятиме, як і у Львові, протягом 10 днів.