Вища рада правосуддя заявила про припинення розгляду скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді у зв’язку з набуттям чинності закону, який вносить зміни до закону «Про Вищу раду правосуддя» в частині здійснення дисциплінарних проваджень щодо суддів. Про це повідомили у Вищій раді правосуддя.

«З метою недопущення порушення вимог чинного законодавства Вища рада правосуддя зупиняє розподіл між членами Ради дисциплінарних скарг, а також скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора», – йдеться в повідомленні.

Зокрема зазначається, що 5 серпня 2021 року набув чинності Закон України від 14 липня 2021 року №1635-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя», яким вносяться зміни до Закону України «Про Вищу раду правосуддя», зокрема в частині здійснення дисциплінарних проваджень щодо суддів.

«Зазначений Закон унеможливлює виконання Дисциплінарними палатами ВРП повноважень щодо розгляду дисциплінарних справ, оскільки повноваження Ради щодо здійснення дисциплінарного провадження стосовно судді реалізує служба дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя є учасником дисциплінарної справи», – пояснюють у ВРП.

Повідомляється, що процедура призначення на посаду дисциплінарного інспектора здійснюватиметься відповідно до вимог, встановлених законом.

«Таким чином, із моменту набуття чинності Закону України від 14 липня 2021 року № 1635-ІХ дисциплінарні скарги розподіляються дисциплінарному інспектору Вищої ради правосуддя», – уточнюють у відомстві.

Зазначимо, що 14 липня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя», який передбачає реформу відомства.

Документ передбачає перевірку на доброчесність членів ВРП, а також змінює порядок притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.