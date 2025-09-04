Зі списаних літаків МіГ-29 розікрали важливі деталі, зокрема, комп'ютер, що керував локатором та системою озброєння

В Угорщині триває розслідування щодо зникнення важливих деталей з восьми списаних літаків МіГ-29. На місцевих форумах висувають припущення, що деталі могли таємно доправити українській армії. Про це у четвер, 4 вересня, повідомила угорська служба «Радіо Свобода».

Відомо, що інцидент трапився ще у липні 2025 року в угорському місті Кечкеметі. Саме там на військовому аеродромі зі списаних літаків МіГ-29 розікрали важливі деталі, зокрема, комп'ютер, що керував локатором та системою озброєння. Міністерство оборони проводить розслідування щодо крадіжки, а також неофіційні слідчі дії щодо того, хто злив інформацію щодо інциденту журналістам.

«Вони зосереджені на цьому навіть більше, ніж на тому, щоб спіймати людину, яка вкрала деталі», – розповіло одне з джерел медіа.

У мережі шириться теорія, що це насправді може бути організована операція. Колишній офіцер авіації Тібор Сентдьєрдьї заявив, що лише спеціалісти могли знімати обладнання з літаків. Для викрадення деталей довелося використовувати драбину, оскільки деякі з них розташовувалися на висоті 2-3 м. Також зазначають, що для скоєння крадіжки знадобилося як мінімум троє людей та охоронець. Сентдьйордьї наголосив, що, хоча літаки зберігаються у віддаленому місці, камери відеоспостереження там встановлені і охоронцеві доводиться регулярно проходити повз них.

Як стало відомо «Радіо Свобода», Міністерство внутрішніх справ підозрює, що злочинці були інсайдерами, тому було запропоновано провести тести ДНК деяких співробітників аеропорту. Однак співрозмовник видання зазначив, що тест не має особливого сенсу, оскільки, хоча літаки й не перебувають у робочому стані, до них все одно регулярно торкаються, і на них виконуються незначні роботи з технічного обслуговування.

На форумах також обговорюють думку, що крадіжка сталася з відома угорського уряду, і що обладнання, необхідне для експлуатації літаків, було таємно доставлено українській армії.

«Росія не використовує МіГ-29 у війні, але Україна використовує», – зауважує «Радіо Свобода».

Однак у повідомленні наголошують, що наразі це лише теорія.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року контррозвідка Служби безпеки викрила міжнародний канал нелегального вивезення з України комплектуючих до бойових літаків. Співробітники СБУ затримали організатора нелегального трафіку і двох його спільників.