Олександр Міщенко (справа) вручив ноту Анталу Хеізеру, 28 серпня 2025 рік

Міністерство закордонних справ України вручило ноту протесту послу Угорщини у зв’язку із забороною на в’їзд до Шенгенської зони для командувача Сил безпілотних систем Роберта «Мадяра» Бровді. Про це повідомили пресслужба відомства та його очільник Андрій Сибіга.

Як йдеться, у четвер, 28 серпня, заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко запросив посла Угорщини в Україні Антала Хеізера до Міністерства закордонних справ та вручив йому ноту протесту у відповідь на дискримінаційні дії угорської влади щодо громадянина України угорського походження, якому Угорщина заборонила в’їзд до країни.

«У ноті наголошується, що попри регулярні публічні заяви угорської сторони про важливість дотримання прав угорської національної меншини в Україні, окремі дії угорської влади суперечать таким заявам і викликають серйозне занепокоєння», – повідомляє МЗС.

Міщенко закликав угорську сторону утриматися від «недружніх кроків» та спрямувати зусилля на конструктивний діалог. Він також заявив про готовність Києва до обговорення «навіть найскладніших питань з метою розвитку добросусідських, рівноправних та взаємовигідних відносин між Україною та Угорщиною».

Заборона Угорщини на в’їзд для Роберта Бровді – що передувало

13 серпня по нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області вдарили безпілотники української розвідки. Унаслідок ураження на території лінійної виробничо-диспетчерської станції «Унеча» сталась масштабна пожежа. Згодом, 18 серпня, Сили безпілотних систем разом з іншими частинами Сил оборони завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольське» в Тамбовській області Росії, яка також є частиною нафтопроводу «Дружба».

Останній удар по нафтопроводу відбувся 21 серпня – тоді ЗСУ вдарили по НПС «Унеча» в Брянській області. Уже 22 серпня голова МЗС Угорщини Петер Сіярто повідомив, що роботу нафтопроводу «Дружба» зупинили.

28 серпня Петер Сіярто оголосив про заборону на в’їзд до Угорщини та всієї Шенгенської зони командувачу військової частини ЗСУ, яка здійснила останній напад на російський нафтопровід «Дружба».

Обмеження на в’їзд діятимуть для українця протягом «найближчих років». Сійярто наголосив, що Угорщина продовжить «захищати національні інтереси, безпеку енергопостачання і суверенітет».

На дії Угорщини відреагували президент України Володимир Зеленський та глава МЗС країни Андрій Сибіга.

Президент написав, що Угорщина не відреагувала на ігнорування Росією пропозицій щодо припинення вогню та не висловила співчуття щодо російської атаки на Київ 28 серпня, проте продовжує висувати звинувачення проти України. За його словами, таким чином угорська влада намагається «дискримінувати представників угорської громади в Україні за їхню участь у захисті нашої держави та людей».

Андрій Сибіга зауважив, що «Угорщина перебуває на неправильному боці історії». Міністр запевнив, що Україна вживе дзеркальних заходів у відповідь на дії угорців.