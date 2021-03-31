Ремонт вул. Шімзерів триватиме до вересня

Із четверга, 1 квітня, у Львові закривають на ремонт вул. Шімзерів, що є прилеглою до вул. Пекарської. Ремонт цієї ділянки планують завершити до кінця вересня.

Як повідомили у прес-службі ЛМР, з 1 квітня починають ремонт вул. Шімзерів, натомість ділянку вул. Пекарської, від вул. Мечникова до вул. Шімзерів, відкриють для проїзду. Водночас триває ремонт іншої частини Пекарської – від вул. Шімзерів до вул. Тершаковців, де вже замінили інженерні мережі.

За інформацією ЛКП «Львівавтодор», повністю завершити ремонт на відтинку від вул. Шімзерів до вул. Тершаковців планують до кінця літа, а ремонт вул. Шімзерів – до кінця вересня.

Схема об'їзду ремонтованої ділянки (клікніть для збільшення)

Нагадаємо, що проект капітального ремонту вул. Пекарської розробили у ЛКП «Інститут просторового розвитку»., за яким на вулиці замінять дорожнє покриття, залишивши бруківку, облаштують місця для паркування, відремонтують тротуари та прокладуть велодоріжки. Крім цього, на вулиці замінять комунікації та відремонтують світлофор.

Роботи на вул. Пекарській почали торік у вересні. Ремонт вулиці за 109,4 млн грн виконує ТзОВ «Вельт Капітал».