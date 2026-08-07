Залишки корму за високої температури швидко псуються, а в посуді починають активно розмножуватися бактерії

У спекотну погоду котячі миски потребують особливої уваги. Залишки корму за високої температури швидко псуються, а в посуді починають активно розмножуватися бактерії. Саме тому влітку важливо не лише стежити за свіжістю їжі, а й регулярно мити миски. PetBook розповідає, як правильно доглядати за котячими мисками в спеку.

Як доглядати за котячими мисками влітку?

Не залишайте корм у мисці надовго.

Особливо швидко влітку псується вологий корм, а також сире м’ясо чи риба. Їжа створює ідеальні умови для швидкого розмноження бактерій та цвілі. Тому важливо перевіряти миску кота на наявність залишків їжі та прибирати їх не пізніше ніж через 30 хвилин після годування.

Потім миску слід ретельно промити. Принаймні раз на день необхідно проводити ретельне миття гарячою водою з краплею мийного засобу для посуду.

Годуйте кота невеликими порціями.

Подача їжі невеликими порціями протягом дня значно знижує ризик розмноження мікроорганізмів. Чим менше часу їжа залишається в мисці, тим менший ризик поширення патогенів.

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Не забувай про свіжу воду.

Коти за своєю природою п’ють досить мало, тому свіжа вода стає ще важливішою. В ідеалі миску з водою слід очищати та наповнюватися двічі на день. Також рекомендується щоразу витирати миску, щоб запобігти утворенню осаду.

Підтримуйте чистоту в місці годування.

Не забувайте прибирати й місце, де відбувається годування. Це запобігає осіданню там мікроорганізмів та різних комах, які потім можуть потрапити в корм. Це особливо важливо, якщо ви знаєте, що улюбленець має звичку виносити їжу з миски та їсти поруч з нею.

Правильно зберігайте корм.

Відкриті банки з вологим кормом слід одразу ставити в холодильник. Однак перед подачею корм слід довести до кімнатної температури, оскільки коти часто не люблять холодний корм, бо він має менш виразний аромат. Крім того, годування занадто холодним кормом може призвести до розладів шлунково-кишкового тракту.

Сухий корм краще зберігати в герметичній тарі, у прохолодному та сухому місці. Хоча він менш чутливий до зовнішніх факторів, слід уникати прямого сонячного світла. Інакше смак і консистенція корму можуть змінитися.