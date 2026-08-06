Така поведінка не завжди означає агресію

Ситуація, коли кіт із задоволенням приймає ласку, а вже за мить зненацька кусає за руку, знайома багатьом власникам. Така поведінка не завжди означає агресію. Найчастіше тварина таким чином намагається повідомити про свій стан або просто перехід до гри. УНІАН розповідає, чому ж кіт так себе поводить.

У кота страх або стрес.

Коти звикають до розпорядку дня, речей і людей, тому якщо щось у їхньому оточенні змінюється, вони починають відчувати стрес і пускають у хід пазурі або зуби. Будь-яка зміна у навколишньому середовищі насторожує кота і викликає у нього почуття небезпеки. Через це улюбленець може ховатися, відмовлятися від погладжувань, і навіть вкусити.

У цьому випадку важливо визначити, через що у вашого улюбленця може бути стрес або страх, і по можливості захистити його від стрес-фактора.

Для кота ви не господар.

Коти звикають до дому, а не до людей в ньому. І вони вважають цей дім своїм володінням. Тому вони сприймають людину не як істоту розумну, а як свого родича – такого самого, як і вони, тільки трохи дивного. Тому коту важливо показати, хто в домі господар, і він може це робити за допомогою зубів.

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Якщо ви не хочете весь час ходити покусаними, краще припиняти подібну поведінку з малечку. Потрібно донести до улюбленця, що вас кусати не можна – використовуйте стоп-слово для кота. Важливо пам’ятати, що не можна використовувати фізичну силу, щоб скоригувати поведінку улюбленця.

Коту щось болить.

Іноді укус кота може бути тривожним сигналом – тварина поводиться агресивно тому, що хворіє або йому щось болить. Таким чином він намагається вам сказати: «Не чіпай мене, мені погано».

Вам слід спробувати самостійно визначити причину недуги або одразу віднести кота до ветеринара, щоб вчасно почати лікування.

Кіт просто дуже вас любить.

Улюбленець може кусати вас тому, що любить. Ці укуси не агресивні, а більш легкі, адже так кіт намагається проявляти свої почуття. Але якщо вам це не до вподоби, то спробуйте показати це коту: наприклад, перестаньте його гладити, коли він намагається вас укусити.

Він грається, а не кусається.

Коти часто кусаються під час ігор, тому іноді ви можете стати «здобиччю» для свого улюбленця. У цьому випадку не можна робити різких рухів і намагатися висмикнути руку або ногу, адже кіт сприйме це, як спробу втечі, і тільки сильніше стисне зуби. Просто зачекайте, щоб кіт подумав, що «здобич» мертва. Або ж перемикніть увагу кота на іншу іграшку.