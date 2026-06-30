Безпритульні коти й особаки особливо вразливі в періоди аномальної температури

У літній період високі температури становлять серйозну загрозу для безпритульних тварин. Через спеку вони швидко перегріваються, страждають від зневоднення та часто не можуть самостійно знайти доступ до води або затінку. Львівська обласна військова адміністрація розповідає, як можна допомогти безпритульним собакам та котам у спекотні літні дні.

Чим небезпечна спека для тварин?

Безпритульні коти й собаки особливо вразливі в періоди аномальної температури. Відсутність доступу до води та укриття від сонця може призвести до теплового удару або інших небезпечних для життя наслідків.

Як можна допомогти безпритульним тваринам?

Є кілька простих дій, які реально можуть врятувати життя тваринам:

Залишайте миски з чистою водою біля будинків, офісів або у дворах. За можливості облаштовуйте затінені місця, де тварини можуть сховатися від сонця. Не залишайтеся байдужими до знесилених або травмованих тварин та звертайтеся до волонтерських організації чи ветеринарних клінік.

«У спекотні дні безпритульні тварини особливо потребують нашої підтримки. Поставити миску з водою біля свого будинку чи місця роботи – це простий вчинок, який може врятувати життя. Екологічна свідомість починається з турботи про все живе навколо нас», – зазначив директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОВА Володимир Корда.

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