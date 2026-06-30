У спеку важливо не лише створити комфорт а й запобігти небезпечному перегріву

У спекотну погоду собаки перегріваються значно швидше за людей, адже вони віддають тепло переважно через дихання та подушечки лап, що є дуже малою площею поверхні та не є ефективною системою охолодження. Тому ветеринари наголошують: у спеку важливо не лише створити комфорт, а й запобігти небезпечному перегріву. Vetnique розповідає, як допомогти собаці пережити спеку.

Не виводьте собаку на прогулянку в найспекотніший час.

У сильну спеку навіть мінімальне фізичне навантаження може спричинити тепловий удар, який може бути смертельним. Це стосується всіх собак, але особливо важливо для брахіцефальних порід.

Слід також уникати будь-яких активних ігор, адже це також занадто велике фізичне навантаження.

Собаки можуть охолоджуватися лише за допомогою дихання та через подушечки лап, які може обпалити розігрітий асфальт чи плитка на тротуарі.

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Забезпечте постійний доступ до води.

Регулювання температури тіла вашого собаки та підтримання його гідратації під час спеки – це не лише питання комфорту, а й питання виживання. У разі сумнівів завжди дотримуйте принципу обережності та охолоджуйте й напувайте собаку якомога більше, доки погода не нормалізується.

Завжди тримайте миску вашого собаки наповненою свіжою прохолодною водою. Ви можете додати у воду кубики льоду – більшість собак із задоволенням лижуть і їдять їх безпосередньо.

Направте вентилятор на вашого собаку.

Вентилятор створить для вашого улюбленця прохолодне місце, де він зможе полежати та відпочити. Також використайте охолоджувальний килим або мокрий прохолодний рушник, на якому ваш собака зможе полежати.

Якщо у вашій оселі немає кондиціонера, ви можете створити саморобну систему охолодження. Заморозьте велику місткість з водою і поставте її перед вентилятором, спрямованим у бік вашого собаки. Це створить постійний потік прохолодного повітря. Поставте вентилятор на високу поверхню та нахиліть його вниз, щоб собака не зміг його перекинути.

Не подорожуйте з собакою в автомобілі.

Слід повністю уникати перевезення собаки в автомобілі під час сильної спеки. Навіть при відкритих вікнах або увімкненому кондиціонері будь-яка несправність може стати фатальною. Залишати собаку в припаркованому автомобілі надзвичайно небезпечно – він може перегрітися і загинути за дуже короткий проміжок часу.

Якщо вам потрібно вийти з дому, залиште собаку вдома в прохолодному приміщенні з достатньою кількістю води. І подорожуйте з улюбленцем лише в разі крайньої потреби. Якщо поїздка неминуча, вирушайте рано вранці або ввечері, коли температура нижча.

Тримайте собаку в тіні.

Перебування під прямими сонячними променями може бути шкідливим для вашого улюбленця, адже може призвести до теплового удару. А собаки з білою шерстю або світлою шкірою можуть навіть отримати сонячний опік.

По можливості тримайте собаку в приміщенні, якомога далі від прямих сонячних променів. Короткі виходи на вулицю – це нормально, але не слід довго перебувати на сонці.