Тварини мають різні звички, тому можуть по-різному реагувати на несприятливу температуру

У спекотну погоду коти також можуть перегрітися або отримати тепловий удар. Особливо це стосується тварин із густою шерстю, похилого віку або з хронічними захворюваннями. Тому влітку важливо створити для кота комфортні умови. УНІАН розповідає, як допомогти коту пережити спеку.

Як кіт реагує на спеку?

Тварини мають різні звички, тому можуть по-різному реагувати на несприятливу температуру. Але є деякі дії, які коти найчастіше роблять в спекотну погоду:

Шукають місця, в яких найнижча температура. Відмовляються від їжі. Багато сплять.

Варто звернути увагу на те, що якщо температура тіла кота сильно підвищується, то він починає себе дуже активно вилизувати.

Як зрозуміти, що коту спекотно?

Кіт важко дихає, в тому числі ротом. Є млявість та сонливість. Тіло може тремтіти, можливі судоми. Ви відчуваєте, що кіт гарячий. Зверніть увагу на подушечки лап – на них може з’явитися піт.

Як зрозуміти, що кіт перегрівся?

Температура тіла підвищилась. Тварина важко дихає ротом. Апатична чи неспокійна поведінка. Виділяється багато слини. Очі широко відкриті. Повіки та ясна стали іншого кольору.

Як допомогти коту пережити спеку?

Подбайте про те, щоб мікроклімат вдома був відповідним – можна намочити рушники чи простирадла та розвісити їх на вікна, тоді у квартирі повітря стане більш вологим.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Також зробіть невеликий протяг. Важливо не ставити вікна на провітрювання, оскільки в такому положенні для тварини вони можуть стати смертоносною пасткою.

Відкрийте двері ванної кімнати, адже там зазвичай комфортніша температура, тому кіт може захотіти повалятися на прохолодній плитці.

Окрім цього, важливо стежити за тим, що у кота завжди був доступ до води. Але вода не повинна бути надто холодною. Посуд, я кого кіт їсть чи п’є в спеку, потрібно дуже часто мити, щоб там не розмножувалися мікроби.

Якщо ваш кіт має густу шерсть, не намагайтеся його підстригти. Шерсть потрібна для терморегуляції, тому таке втручання може серйозно нашкодити тварині. Влітку варто часто вичісувати пухнастих котів – таким чином ви допоможете їм позбутися підшерстя.