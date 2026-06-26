Найкращий час для вичісування кота – коли він розслаблений

Регулярне вичісування допомагає підтримувати шерсть кота в хорошому стані. Проте важливо робити це правильно, щоб процедура не викликала у тварини стресу й дискомфорту. Catster розповідає, як привчити кота до грумінгу.

Спочатку потрібно обрати правильний час і місце для вичісування кота. Найкращий час – це коли він розслаблений, наприклад, після сну чи їжі.

Знайдіть тихе, знайоме місце і не впускайте туди інших тварин чи людей, щоб мінімізувати стрес. Дайте коту влаштуватися та розслабитися, наприклад, на ваших колінах чи в улюбленому кріслі.

Як правильно вичісувати кота?

Почніть привчати кота з дитинства.

Кошенята краще адаптуються до нових звичок, ніж дорослі коти. Потрібно почати привчати кошеня до вичісування та інших процедур, щойно ви принесете його додому. Особливо важливо привчити довгошерстих кошенят, оскільки без регулярного догляду за шерстю вони частіше страждають.

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Виберіть правильні інструменти для догляду.

Правильний вибір засобів для догляду зробить процес вичісування більш успішним. Обирати щітку потрібно за типом шерсті вашого улюбленця. Наприклад, короткошерстих котів можна розчісувати за допомогою рукавички для догляду, гребінця або щітки з жорсткою щетиною.

Довгошерстим котам, як правило, потрібна щітка для видалення відмерлої шерсті або гребінець для розчісування ковтунів. Використання невідповідної щітки може бути болісним для вашого кота і призвести до того, що він стане менш терпимим до процедур догляду.

Спочатку перевірте шкіру та шерсть вашого кота

Перед процедурою уважно перевірте шкіру та шерсть кота на наявність ран та паразитів, адже ці проблеми можуть зробити вашого кота більш чутливим до розчісування. Крім того, для їх усунення часто потрібна ветеринарна допомога. Ось деякі ознаки, на які слід звернути увагу:

блохи, кліщі або екскременти бліх;

випадіння шерсті;

суха шкіра, що лущиться;

зміни забарвлення;

рани;

грудки та горбки.

Дійте повільно.

Якщо кота ще ніколи не розчісували, першим кроком може бути привчання його до вигляду та запаху щітки. Дозвольте коту понюхати, дослідити або трохи пожувати щітку перед тим, як почати розчісування.

Якщо кіт залишається спокійним, винагороджуйте його погладжуваннями або ласощами. Далі обережно почніть торкатися кота щіткою, продовжуючи винагороджувати його за терпіння. Коли кіт звикне до дотику щітки, можна розпочинати вичісування.

Якщо ваш кіт намагається втекти, не змушуйте його залишатися. Поверніться до останнього етапу, який він терпів, і продовжуйте спроби.

Почніть з голови.

Більшість котів краще переносять дотики або погладжування голови та шиї, тому саме звідти можна почати розчісування. Якщо ваш кіт не звик до цього процесу, робіть м’які, короткі рухи та працюйте повільно.

Поступово переходьте до інших частин тіла, розчісуючи у напрямку росту шерсті. Хвіст, живіт, задня частина тіла та простір між лапами – найчутливіші ділянки кота. Тому залиште їх наостанок.

Не тягніть шерсть різко.

У довгошерстих котів швидко утворюються ковтуни, особливо якщо їх не розчісувати регулярно. Ці ковтуни може бути важко вичесати, але це потрібно робити, щоб в улюбленця не з’явилися подразнення шкіри або інфекції.

Важливо не тягнути за ковтуни, адже ви лише нашкодите коту або пошкодити шерсть. Працюйте поступово та повільно, щоб розплутати ковтуни.

Будьте терплячими та позитивними.

Дотримуйтесь темпу вашого кота. Якщо один день вам вдалося вичесати лише одну частину тіла кота, задовольняйтеся тим, що вдалося. І не забувайте давати ласощі улюбленцю після завершення процесу.