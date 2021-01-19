З ялинки перед здачею на утилізацію варто прибрати всі прикраси

Львів’яни можуть лишити для утилізації використані ялинки біля контейнерних майданчиків 20 та 27 січня. Зробити це потрібно до 14:00, відтак районні ШРП їх зберуть та передадуть на утилізацію – ялинки використають як вторсировину.

Як повідомляє прес-служба ЛМР, утилізацією займається ЛКП «Зелений Львів», куди ялинки можна здати самостійно щодня на вул. Замарстинівській, 167А. Як уточнив ZAXID.NET директор ЛКП «Зелений Львів» Володимир Данилюк, ялинки сюди можна звозити цілодобово упродовж всього року – на підприємстві завжди є охоронці, які можуть їх прийняти.

Крім того, 25 і 26 січня з 11:00 до 15:00 працюватимуть мобільні пункти збору використаних ялинок:

вул. Замарстинівська, 167А;

вул. Володимира Великого, 14А (вхід у кінотеатр «Сокіл» у парку «Горіховий Гай»);

вул. Виговського, 34 (Залізнична районна адміністрація);

вул. Шафарика, 15 (вхід в лісопарк «Погулянка»);

просп. Чорновола, 93 (на площі перед ТЦ «Арсен»);

вул. Хоткевича (вхід у парк Івана Павла II поблизу церкви Різдва Пресвятої Богородиці).

Зазначимо, що з ялинки перед здачею на утилізацію варто прибрати всі прикраси та їхні залишки. За словами Володимира Данилюка, зібрані ялинки подрібнюють на мульчу, яку потім використовує ЛКП «Зелене місто».

Головну ялинку Львова також утилізують у понеділок, 25 січня. Спершу ЛКП «Львівсвітло» прибере з неї прикраси та гірлянди, після чого працівники «Зеленого Львова» її розберуть та потім використають для опалення приміщень підприємства.