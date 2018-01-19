Якщо Медведчука запрошувати в ефір, то давайте вже і Путіна покличемо, – блогер Луканов

Віктор Медведчук, який ретранслює тези, отримані в Москві, не повинен з'являтися в ефірі українського телебачення. Таку думку висловив колишній голова Незалежної медіа-профспілки України та блогер Юрій Луканов.

За його словами, у ведучої Роксани Руно, яка відмовилася включати Медведчука в ефір, були на те підстави. А виправдання керівників каналу, які публічно спростували факт фінансування ZIK з боку Медведчука, не надто переконливі.

«Ось так, раптом, не найгірша ведуча не стане звільнятися без серйозних причин. Швидше за все, проблема в тому, що Медведчука і правда намагаються просувати в ефір, створюючи йому позитивний імідж», – зазначив блогер.

За його словами, поява в ефірі Медведчука могла б зашкодити йому самому, оскільки у нього немає досвіду публічних виступів, а тези з Кремля, які він ретранслює, не користуються популярністю в Україні.

«Але давайте все-таки не будемо забувати, що в країні йде війна з Росією, яка щойно була визнана країною-агресором. Якщо Медведчука запрошувати в ефір, то давайте вже і Путіна запросимо на якесь популярне народне ток-шоу, а разом з ним і міністра Сергія Шойгу, або міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Це буде логічним наступним кроком», – впевнений Луканов.

На його думку, навіть статус Медведчука як парламентера в мінській групі не дає йому право з'являтися в ефірі українського телебачення, оскільки сам формат Мінська довів свою неефективність і постійно піддається критиці.

«Так чому Медведчук «світиться» як єдина людина, яка вирішує долю наших заручників? Роксана Руно мала моральне право відмовитися від запрошення такого одіозного політика в ефір. У будь-якому випадку, спроба нав'язати автору програми того чи іншого гостя – це прояв свавілля менеджменту, а то і власника, який зараз знаходиться за кордоном, але мало хто сумнівається, що він продовжує впливати на політику свого дітища», – підсумував Юрій Луканов.