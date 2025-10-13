Рада ЄС схвалила нову торговельну угоду з Україною

Рада ЄС у понеділок, 13 жовтня, ухвалила рішення зменшити або повністю скасування митні збори на агропродовольчі товари з України, зокрема на молочні продукти, свіжі фрукти та овочі, мʼясо та мʼясні продукти. Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Це рішення – частина перегляду поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Євросоюзом та Україною, що має замінити «торговельний безвіз», термін дії якого сплив у червні 2025 року.

Доступ України до ринку ЄС буде залежати від поступового приведення у відповідність до стандартів ЄС національних вимог до добробуту тварин, пестицидів та ветеринарних препаратів.

Крім того, документ враховує специфічні потреби окремих сільськогосподарських секторів ЄС, запроваджуючи надійний механізм захисту, який будь-яка зі сторін може активувати у разі порушення ринкової рівноваги.

При цьому передбачено, що доступ до ринку для найбільш чутливих товарів — таких як цукор, м’ясо птиці, яйця, пшениця, кукурудза та мед — залишатиметься обмеженим і поступовим. Повна лібералізація розглядатиметься лише для окремих нечутливих товарів, як-от молоко та молочна продукція.

Рішення ще має затвердити Комітет асоціації між ЄС та Україною.

До слова, у червні ЄС скасував чинність так званого торговельного безвізу з Україною – автономних торговельних преференцій, запроваджених у червні 2022 року як тимчасовий захід підтримки після початку повномасштабного вторгнення Росії. Ці преференції дозволяли безмитне ввезення українських товарів на ринок ЄС, зокрема аграрної продукції.

Після завершення терміну дії Євросоюз відновив квоти на чутливі позиції, зокрема зерно, мед, яйця та м’ясо птиці.

Згодом Україна та ЄС уклали оновлену Угоду про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі. Вона запроваджує механізм захисту ринку ЄС у разі, якщо імпорт з України створюватиме проблеми для ЄС або окремих країн-членів.