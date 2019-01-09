Євросоюз вводить нові санкції проти Ірану «у зв'язку з їх злочинними задумами іранських спецслужб, які плануються на європейській території». Про це 8 січня повідомляє Deutsche Welle.

Зокрема, міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен повідомив, що штрафні заходи спрямовані проти іранських спецслужб. Уряд Нідерландів на своєму сайті повідомив, що ЄС, ввів санкції проти іранського міністерства інформації, яке очолює спецслужби, а також двох іранців. Причиною стало звинувачення в причетності до підготовки нападів на території ЄС. Офіційний Брюссель очікує, що Іран буде співпрацювати, щоб відповісти на виниклі до нього питання, і при необхідності допоможе слідчим діям.

Зазначається, що у нідерландських спецслужб є підстави вважати, що Іран причетний до нападу на двох громадян Данії іранського походження, які критикували політику Тегерану. Штрафні заходи були узгоджені міністрами загальноєвропейських справ країн ЄС 8 січня і наберуть чинності на наступний день. Вони включають заборону на в'їзд і заморожування активів у країнах Євросоюзу.