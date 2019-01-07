США заблокували процедуру постачання російських літаків в Іран

Іран уклав попередню угоду про покупку 40 літаків SSJ-100 для місцевих авіакомпаній Aseman Airlines і Iran Air Tours.

Постачання російських пасажирських літаків SSJ 100 в Іран відкладається на невизначений термін через відмову Мінфіну США видати експортний сертифікат. Про це 7 січня передає «Медуза» з посиланням на представника Асоціації іранських авіаліній Максуда Асаді Самані.

Уточняється, що більше 10% комплектуючих SSJ-100 виробляються в США, тому для постачання лайнерів потрібен дозвіл американської влади, який, за словами представника Асоціації іранських авіаліній, російська сторона отримати не змогла. Іран уклав попередню угоду про покупку 40 літаків SSJ-100 для місцевих авіакомпаній Aseman Airlines і Iran Air Tours. Наразі авіапарк іранських авіакомпаній є застарілим через багаторічні санкції, що забороняли постачати в країну авіатехніку й запчастини. Влада країни заявляла, що іранським авіакомпаніям для оновлення парку потрібно близько 500 літаків.

Після зняття основних санкцій в 2016 році іранські авіакомпанії домовилися про купівлю 100 літаків Airbus і 80 Boeing. Однак угоди були заблоковані після того, як в 2018 році президент США Дональд Трамп відновив санкції відносно Ірану.

Нагадаємо, що 5 листопада набули чинності усі санкції США проти Ірану, які існували до підписання Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми від 2015 року. Санкції спрямовані передусім на банківський сектор, нафтову промисловість і транспортну галузь.

Відновлені санкції уряду США забороняють особам і компаніям співпрацювати, продавати товари, надавати послуги, фінансову, матеріальну або технологічну підтримку Національної іранської нафтової компанії (NIOC) або Центральному банку Ірану. Під заборону потрапляє покупка, продаж, транспортування або збут нафти або нафтопродуктів з Ірану.

Під санкції потраплять не тільки американські компанії і громадяни, а й інші держави, за винятком восьми країн. Вони зможуть імпортувати іранську нафту ще протягом 180 днів. Список цих країн буде оголошений пізніше.