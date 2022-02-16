YouTube вдруге з початку лютого 2022 року заблокував канал «Перший незалежний», власником якого є народний депутат від проросійської «Опозиційної платформи – За життя» Нестор Шуфрич.

Як повідомляє профільний сайт про ЗМІ «Детектор медіа», цього разу заблокували резервний акаунт, на який «Перший незалежний» переїхав після блокування 4 лютого. Наразі підсанкційний канал знову веде трансляцію, однак вже з іншого акаунту.

YouTube заблокував канали UkrLive та «Перший незалежний», проти телевізійних версій яких з грудня минулого року діють санкції РНБО, 4 лютого. Крім них, платформа заблокувала і видалила інформаційні майданчики терористичних «ДНР» та «ЛНР». Водночас як зауважує «Детектор медіа», після блокування UkrLive переїхав на резервний акаунт та продовжує роботу.

Нагадаємо, в грудні минулого року президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію санкції РНБО щодо українських телеканалів «Перший незалежний» (ТОВ «Тайм Медіа») та UkrLive (ТОВ «Телепростір»).

Офіційно власником телеканалів «Перший незалежний» та UkrLive є народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя», голова парламентського комітету з питань свободи слова Нестор Шуфрич. Неофіційним власником цих телеканалів вважають голову політради ОПЗЖ Віктора Медведчука. Ці канали з’явились після того, як санкції наклали на основні медіактиви Медведчука.

2 лютого 2021 президент Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти депутата Верховної Ради Тараса Козака, пов'язаного з Віктором Медведчуком, та записаних на нього телеканалів 112, NewsOne і ZIK. Після цього телеканали зникли з ефіру і продовжили роботу тільки на Youtube. Однак і звідти вони зникли у квітні – платформа видалила ці канали.

У зв’язку з санкціями працівники цих каналів вирішили на базі регіонального львівського каналу «Перший незалежний» створити новий канал. Він розпочав телевізійне мовлення 26 лютого, але пробув в ефірі лише годину.