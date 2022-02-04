YouTube заблокував канали UkrLive та «Перший незалежний», проти телевізійних версій яких з грудня минулого року діють санкції РНБО. Про блокування в цих каналів повідомила ведуча Діана Панченко.

Як пише LB.ua, станом на ранок п’ятниці, 4 лютого, знайти на платформі YouTube канали «Першого незалежного» чи UkrLive неможливо – їх не видає пошук. Однак канали для продовження мовлення змінили адреси.

Наразі ці телеканали мовлять на нових каналах у YouTube зі значно меншою кількістю підписників у порівнянні з тією, яка була на заблокованих каналах.

Окрім цього, платформа YouTube заблокувала і видалила інформаційні майданчики терористичних «ДНР» та «ЛНР», повідомив представник Донеччини в Тристоронній контактній групі Денис Казанський. Луганські канали «Луганський інформаційний центр» та «ГТРК ЛНР» YouTube заблокував, а донецькі «Мінінфо ДНР» та «Народна міліція ДНР» – видалив, зазначає «Українська правда».

Нагадаємо, в грудні минулого року президент своїм указом ввів у дію санкції Ради нацбезпеки і оборони щодо українських телеканалів «Перший незалежний» (ТОВ «Тайм Медіа») та UkrLive (ТОВ «Телепростір»).

Офіційно власником телеканалів «Перший незалежний» та UkrLive є народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя», голова парламентського комітету з питань свободи слова Нестор Шуфрич. Неофіційним власником цих телеканалів вважають голову політради ОПЗЖ Віктора Медведчука. Ці канали з’явились після того, як санкції наклали на основні медіактиви Медведчука.

2 лютого 2021 президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти депутата Верховної Ради Тараса Козака, пов'язаного з Віктором Медведчуком, та записаних на нього телеканалів 112, NewsOne і ZIK. Після цього телеканали зникли з ефіру і продовжили роботу тільки на Youtube. Однак і звідти вони зникли у квітні – платформа видалила ці канали.

У зв’язку з санкціями працівники цих каналів вирішили на базі регіонального львівського каналу «Перший незалежний» створити новий канал. Він розпочав телевізійне мовлення 26 лютого, але пробув в ефірі лише годину.