Юлія Мендель приєдналася до команди проекту «Велика деолігархізація» як постійний колумніст

Юлія Мендель, яка працювала речницею президента Володимира Зеленського, приєдналася до команди проекту «Велика деолігархізація» на телеканалі «Україна 24», який входить до медіхолдингу олігарха Ріната Ахметова.

Спершу про це повідомив телеканал, а згодом підтвердила і сама Мендель. Вона приєдналася до проекту як постійна колумністка. А її дебютну відеоколонку покажуть вже в суботу ввечері, 17 липня.

Юлія Мендель працювала речницею президента України в 2019-2021 роках. Її призначили після конкурсу, оголошеного одрзу після перемоги Зеленського на виборах. За час роботи речницею глави держави Мендель потрапила у безліч скандалів. Більше про це читайте в нашому матеріалі.

30 квітня стало відомо, що прес-секретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель залишає свою посаду. На цій посаді її замінив ведучий телеканалу «Україна 24» Сергій Никифоров.