Андрія Клименка помітили на російському телебаченні, зокрема, у ролі екстрасенса

З Естонії екстрадували колишнього директора Хмельницького обласного науково-методичного центру культури та мистецтва Андрія Клименка, якого заочно засудили за розтрату майже 800 тис. грн. Посадовцю призначили дев’ять років тюрми з конфіскацією майна, окрім житла. Про це у четвер, 16 липня, повідомила пресслужба прокуратури Хмельниччини.

Андрій Клименко очолював установу з 2017 року. Нестачу майна виявили під час інвентаризації у 2021 році. Тоді встановили відсутність великого LED-екрана, комп’ютерної техніки, книг, посуду та іншого майна, що перебувало на балансі закладу.

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Після початку перевірки Андрій Клименко взяв лікарняний, а згодом перестав з’являтися на роботі. За інформацією видання «Є», пізніше експосадовця помітили в низці телевізійних шоу на російських телеканалах.

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Зокрема, у серпні 2021 року він з’явився в авторській програмі Ксенії Собчак, де виступив як актор у сцені про діяльність так званого «Общественного совета при минкульте России».

У листопаді 2021 року Андрій Клименко взяв участь у шоу Андрія Малахова «Прямий ефір» на телеканалі «Росія 1», де його представили як музиканта та нового обранця колишньої дружини шоумена Гогена Солнцева.

На початку 2022 року хмельничанин також з’явився у відео російського блогера в образі екстрасенса під псевдонімом Кліманіді. У ролику його представили як 40-річного екстрасенса, який нібито отримав здібності від діда та спілкується з духами.

У міжнародному розшуку колишній директор центру культури перебував з 2023 року. Того ж року суд заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У квітні 2026 року посадовця затримали естонські правоохоронці в аеропорту міста Таллінн, а в липні його передали українській стороні на міжнародному пункті пропуску «Краківець – Корчова».

2 березнясуддя Хмельницького міськрайонного суду Сергій Марцинкевич визнав Андрія Клименка винним за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і призначив йому дев’ять років позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла.