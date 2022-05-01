В Одесі з пам’ятника гармати з британського фрегата «Тигр» зняли табличку з надписом «Слава російській зброї», повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

«Табличка біля всім відомого пам’ятника “Слава ворожої зброї” прибрана назавжди. Єдина російська зброя, яка може бути в Одещині – це зброя, які ці “недовояки” кинуть на полі бою і яка стане нашими трофеями», – сказав Марченко у відеозверненні в неділю, 1 травня.

Гармата з британського фрегата «Тигр» встановлена на Думській площі навпроти будівлі міської ради. Її встановили в 1904 році.

Раніше місцеві активісти неодноразово заліплювали табличку написом «Слава воїнам АТО!», але місцеві прихильники Росії зривали його, зазначає «Укрінформ».