17 липня до України повернули 95 полонених військових

Під час обміну військовополоненими 17 липня з російського полону повернули чотирьох волинян. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

За інформацією Юрія Погуляйка, додому повернулися:

28-річний Станіслав Кравчук із Луцька;

24-річний Микола Кривицький із села Полонка Луцького району;

48-річний Володимир Жданюк – уродженець села Конюхи Володимирського району, який до повномасштабного вторгнення проживав у Луцьку;

28-річний Микола Бойчун із села Гайки Володимирського району.

«Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники, які перебували в російському полоні більше двох років», – уточнили ZAXID.NET у пресслужбі Волинської ОВА.

Нагадаємо, у середу, 17 липня, між Україною та Росією відбувся обмін військовополоненими. З російського полону вдалося повернути 95 захисників України. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цього разу всі звільнені – чоловіки. До України повернули 88 рядових та сержантів та семеро офіцерів. Серед них 49 військових ЗСУ, 21 нацгвардієць, 10 військових моряків, семеро з Сил територіальної оборони, п’ятеро прикордонників, двоє з Державної спеціальної служби транспорту і один оборонець із добровольчого формування територіальної громади. Повернуті до України захисники воювали на донецькому, луганському, запорізькому, херсонському та харківському напрямку. Зокрема, 13 військових – оборонці «Азовсталі».