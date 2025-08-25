24 серпня Україна та Росія провели черговий етап обміну військовополоненими

Під час чергового обміну полоненими у неділю, 24 серпня, з Росії в Україну повернули чотирьох військовослужбовців з Волині. Більшість були в неволі ще з 2022 року. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Рудницький.

За його інформацією, серед звільнених захисників:

Олександр Очко, 1984 року народження, мешканець села Яківці Луцького району;

Олексій Філімонов, 1973 року народження, мешканець селища Звірів Луцького району;

Андрій Ховхун, 1986 року народження, з села Світязь Луцького району;

Андрій Шевчук, 1999 року народження, з міста Ковель.

Додамо, що 24 серпня Україна та Росія провели черговий етап обміну військовополоненими. Додому повернулися військові та 8 цивільних українців. Більщість з них перебували у неволі з 2022 року.

«Усі звільнені оборонці належать до рядового та сержантського складу. Майже всі вони провели в полоні понад три роки», – зазначив президент Володимир Зеленський.

Військовослужбовці обороняли місто Маріуполь, Луганський, Донецький, Харківський, Запорізький, Херсонський, Миколаївський, Київський, Сумський напрямки, а також охороняли Чорнобильську АЕС.

Також з полону вдалося повернути двох журналістів: Дмитра Хилюка та Марка Каліуша. Їх затримали окупанти у 2022 та 2023 роках. Серед звільнених цивільних громадян також є медик Сергій Ковальов з батальйону «Госпітальєри», який рятував життя захисників і цивільних під час облоги на заводі «Азовсталь». Крім цього, додому повернувся і колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко.