Під час обміну 5 березня звільнили 200 українців

У межах обміну полоненими між Україною та Росією у четвер, 5 березня, додому повернулися троє закарпатців. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

«Військовослужбовці Віталій Добромільський, Володимир Кохан, Василь Медяник – нарешті вдома і зовсім скоро будуть поруч зі своїми рідними», – написав посадовець у фейсбуці.

Нагадаємо, серед 200 звільнених українців – захисники Маріуполя, а також військові, які боронили Донеччину, Луганщину, Харківщину та Запорізьку область. Додому повертаються бійці Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, Сил безпілотних систем, ДШВ, Повітряних сил, а також Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

За словами президента Володимира Зеленського, це перший етап обміну полоненими між Україною та Росією, про який сторони домовились під час переговорів у Женеві.