Востаннє військовий виходив на зв'язок з рідними у березні 2022 року

Під час обміну полоненими 5 березня з російського полону повернувся житель Чернівецької області Георгій Корнут, який пробув у неволі чотири роки. Про це повідомили «Суспільне.Чернівці». Окрім нього, додому повертаються ще шестеро буковинців.

Буковинець проходив військову службу у Першому прикордонному загоні Маріуполя ще до повномасштабного вторгнення. Там він та його побратими одними з перших взяли удар на себе і тримали оборону. Георгій виходив на зв'язок із рідними лише кілька разів. Востаннє – 27 березня 2022 року.

«Пізніше отримали інформацію, що він перебуває в полоні. Потрапив туди, намагаючись піти на прорив із заводу “Ілліча”. І досі знаходився в неволі. За ці довгі місяці, коли ми боролися за його визволення з полону, з братом жодного зв‘язку не було», – розповіла сестра Георгія Тамара Сьох.

Окрім звільненого оборонця Маріуполя Георгія Корнута, на Буквовину повертаються ще шестеро військових. Цю інформацію офіційно підтвердила представниця Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Чернівецькій області Ірина Ісопенко.

Нагадаємо, під час першого етапу обміну полоненими між Україною та Росією, про який сторони домовились під час переговорів у Женеві, додому повернулися 200 військових.

Це бійці Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, Сил безпілотних систем, ДШВ, Повітряних сил, а також Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Серед звільнених українців – захисники Маріуполя, а також військові, які боронили Донеччину, Луганщину, Харківщину та Запорізьку область.