Впродовж понеділка, 11 квітня, українські військові знищили на Донбасі 92 російських загарбників і кілька одиниць ворожої військової техніки, повідомило оперативно-тактичне угруповання «Схід».

«11 квітня російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки», – сказано в повідомленні.

Під час боїв у понеділок українські воїни знищили: