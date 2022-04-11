За добу ЗСУ знищили на Донбасі 92 російських загарбників
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
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Впродовж понеділка, 11 квітня, українські військові знищили на Донбасі 92 російських загарбників і кілька одиниць ворожої військової техніки, повідомило оперативно-тактичне угруповання «Схід».
«11 квітня російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки», – сказано в повідомленні.
Під час боїв у понеділок українські воїни знищили:
- 92 росіян;
- 1 танк;
- 3 БТР/БМП;
- 3 артилерійські системи;
- 24 одиниці автомобільної техніки;
- 1 гелікоптер;
- 3 безпілотники.
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