Володимир Бейреш очолив Закарпатську обласну дитячу лікарню у 2025 році

В.о. директора Закарпатської обласної дитячої лікарні Володимира Бейреша підозрюють у привласненні понад 4,8 млн грн під час придбання томографа. Йому, а також відповідальній за публічні закупівлі працівниці лікарні, загрожує до 12 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у четвер, 25 червня, йдеться про закупівлю сучасного комп’ютерного томографа, який встановили в межах міжнародного проєкту допомоги дітям – програми Interreg NEXT Польща — Україна 2021-2027 Європейського Союзу. До тендеру додали обладнання, яке не є частиною основного комплексу.

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За інформацією Prozorro, тендер виграла київська компанія «Укрмедресурс», яка була єдиним учасником аукціону.

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«Під час процедури учаснику дозволяли неодноразово виправляти документи, хоча це суперечить правилам. У результаті закупівля тривала понад місяць, а пропозицію постачальника коригували 6 разів», – розповіли у прокуратурі.

У вересні 2025 року в.о. директора Закарпатської обласної дитячої лікарні Володимир Бейреш уклав договір на 31,8 млн грн з керівником ТОВ «Укрмедресурс» Степаном Батицьким. Частина грошей надходила з бюджету області, інша – з міжнародного грантового фінансування.

«За висновками експертів, реальна ринкова вартість обладнання була суттєво нижчою. Різниця між фактичною та договірною ціною склала понад 4,8 млн грн», – зазначили правоохоронці.

Керівнику медзакладу та відповідальній за публічні закупівлі працівниці лікарні інкримінують привласнення бюджетних грошей в особливо великих розмірах за попередньою змовою (ч. 5 ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає від 7 до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Підозрюваних взяли під варту з можливістю внести по 266 тис. грн застави. Прокуратура оскаржує розмір застави, яка, на думку правоохоронців, не відповідає тяжкості скоєного злочину. Посадовців можуть відсторонити від займаних посад, а вилучене майно – арештувати.

Що відомо про підозрюваного

Володимир Бейреш очолив Закарпатську обласну дитячу лікарню у 2025 році, замінивши на цій посаді ексдепутатку Закарпатської обласної ради від Партії Угорців України Єлизавету Біров.

Володимир Бейреш більше 14 років працював дитячим анестезіологом у реанімаційному відділенні Закарпатської ОДЛ. У 2012-2023 роках керував обласним Будинком дитини у Сваляві.

За інформацією НАЗК, у 2025 році посадовець заробив у Закарпатській ОДЛ 667 тис. грн, а його дружина отримала понад 1,2 млн грн доходу від підприємницької діяльності. У власності подружжя – квартира, будинок, 4 земельні ділянки у Мукачеві, а також Škoda Fabia і Škoda Octavia А7. Готівкою Володимир Бейреш тримає 5 тис. доларів і 3 тис. євро.

За даними Youcontrol, ТОВ «Укрмедресурс», зареєстроване у Києві в 2001 році, належить львівському бізнесмену Степану Батицькому. Під час пандемії COVID-19 компанія входила у ТОП-5 постачальників медичних засобів для лікарень Закарпатської області.