Схема діяла у Свалявській міській лікарні

Правоохоронці викрили махінації у Свалявській міській лікарні, посадовці якої привласнили 9,5 млн грн з державного бюджету, виписавши фейковим пацієнтам понад тисячу направлень на лікування із застосуванням штучної вентиляції легень. Директору медзакладу, депутату Мукачівської районної ради від партії «Слуга народу» Олександру Фізеру та його підлеглим загрожує до 6 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у вівторок, 23 червня, директор лікарні разом із завідувачем відділення організували схему штучного збільшення фінансування медзакладу. До реалізації задуму також залучили двох лікарів, які вносили неправдиві дані до електронної системи охорони здоров’я.

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На початку 2025 року заввідділенням створив групу у вайбері, через яку керівництво контролювало виконання «плану» щодо кількості пацієнтів та обсягу внесеної інформації.

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Упродовж січня – вересня 2025 року до медичних інформаційних систем внесли відомості про понад 1200 неіснуючих пацієнтів. У документах зазначалося, що вони нібито проходили дороге лікування із застосуванням інвазивної штучної вентиляції легень. Проте фактично такі послуги нікому не надавалися, а апарату у відділенні взагалі не було.

«Після внесення фіктивних даних директор підписував електронні звіти та надсилав їх до НСЗУ. На підставі цих документів кожного місяця лікарня додатково отримувала близько 1 млн грн фінансування з держбюджету. Загалом з січня по вересень через таку схему медзаклад безпідставно отримав понад 9,5 млн грн бюджетних грошей», – зазначили правоохоронці.

У прокуратурі не називають назву закладу, в якій виявили схему. За інформацією джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, йдеться про КНП «Свалявська міська лікарня», яку очолює депутат Мукачівської райради Олександр Фізер. Саме в цьому закладі у березні 2026 року проходили обшуки.

Лікарню у Сваляві очолює депутат Мукачівської райради від партії «Слуга народу» Олександр Фізер. Фото svaliava.rayon

Директору лікарні інкримінують зловживання службовим становищем, вчинене повторно групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 28 – ч. 2 ст. 364 КК України).

Залежно від скоєного, завідувача відділення та двох інших медиків підозрюють у пособництві у зловживанні службовим становищем та несанкціонованих діях в автоматизованих системах (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 28 – ч. 2 ст. 364, ч. 2, 3 ст. 27 – ч. 3 ст. 362 КК України). Санкції статей передбачають до 6 років позбавлення волі.

Посадовців відсторонили від займаних посад. Директора лікарні взяли під варту із альтернативою застави в розмірі 1,5 млн грн, завідувачу відділення обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із електронним засобом контролю.