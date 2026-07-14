Аварія сталася у березні 2025 року на об'їзній дорозі Тернополя

Тернопільський міськрайонний суд покарав водія, який на смерть збив велосипедиста у березні 2025 року на об’їзній дорозі Тернополя. Обвинувачений їхав зі швидкістю в межах 96–129 км/год, коли велосипедист раптово перелаштувався та виїхав на його смугу. Від отриманих травм водій двоколісного транспорту загинув миттєво.

Як йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 30 червня, обвинувачений Любомир Богач їхав на ВАЗ 21114 близько 06:30 11 березня 2025 року. Він прямував зі сторони Східного масиву в напрямку вулиці Будного. У цей час раптово на його смугу виїхав велосипедист. Правоохоронці встановили, що на той момент швидкість авто була в межах 96–129 км/год. Таким чином водій ВАЗ порушив правила дорожнього руху, які передбачають швидкість не більше як 50 км/год у межах населених пунктів.

Через велику швидкість обвинувачений не зміг вчасно зреагувати та загальмувати, щоб не зіткнутися з велосипедистом. Унаслідок ДТП постраждалий отримав масивну травму тіла з численними переломами та ушкодженнями головного мозку. Його смерть була миттєвою.

У суді обвинувачений Любомир Богач визнав провину. Додав, що відшкодував завдану шкоду дружині загиблого. Потерпіла подала заяву до суду, в якій просила звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності та не позбавляти права керувати автомобілем.

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Суддя Тарас Багрій призначив обвинуваченому 5 років позбавлення волі, однак згодом звільнив від відбування основного покарання, замінивши його на три роки іспитового терміну. Також водій має сплатити понад 25 тис. грн за проведення експертиз. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.