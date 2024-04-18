Новий закон про мобілізацію, який набуде чинності за місяць, передбачає санкції для військовозобов'язаних батьків, які не сплачують аліментів. ТЦК отримають доступ до бази даних про заборгованість, і багатодітні батьки можуть втратити право на відстрочку від служби. Як саме працюватиме ця норма закону, пояснює LB.ua.

Поки що чинна стаття 23 мобілізаційного закону дозволяє відстрочку від мобілізації військовозобов'язаним жінкам і чоловікам, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Нова версія закону передбачає втрату права на відстрочку для тих, хто заборгував аліментів більше, ніж за три місяці.

На запит LB.ua у Міністерстві юстиції повідомили, що станом на 1 березня 2024 року на виконанні в органах Державної виконавчої служби перебуває 520,2 тис. документів про стягнення аліментів. За словами заступника міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрія Гайченка, точної статистики батьків-боржників, які не сплачували аліменти понад три місяці і мають трьох чи більше дітей, немає. Однак це не менш ніж 20 тисяч людей, які можуть втратити відстрочку.

«Треба наголосити, що мобілізація для такої категорії ні в якому разі не має бути покаранням. Бо військова служба – це обов'язок, як і батьківська відповідальність. Крім того, є частина батьків, які хотіли б сплачувати аліменти, але не мають роботи. Враховуючи достатньо високі зарплати в ЗСУ, це буде якраз механізм достатньо швидкого погашення боргів», — вважає він.

Міністерство вже обмінюється інформацією з Державною міграційною службою України, виконавці отримують дані з Єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання фізичної особи-боржника, тобто їхні адреси проживання відомі.