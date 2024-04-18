За несплату аліментів багатодітні батьки можуть втратити право на відстрочку
Новий закон про мобілізацію, який набуде чинності за місяць, передбачає санкції для військовозобов'язаних батьків, які не сплачують аліментів. ТЦК отримають доступ до бази даних про заборгованість, і багатодітні батьки можуть втратити право на відстрочку від служби. Як саме працюватиме ця норма закону, пояснює LB.ua.
Поки що чинна стаття 23 мобілізаційного закону дозволяє відстрочку від мобілізації військовозобов'язаним жінкам і чоловікам, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Нова версія закону передбачає втрату права на відстрочку для тих, хто заборгував аліментів більше, ніж за три місяці.
На запит LB.ua у Міністерстві юстиції повідомили, що станом на 1 березня 2024 року на виконанні в органах Державної виконавчої служби перебуває 520,2 тис. документів про стягнення аліментів. За словами заступника міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрія Гайченка, точної статистики батьків-боржників, які не сплачували аліменти понад три місяці і мають трьох чи більше дітей, немає. Однак це не менш ніж 20 тисяч людей, які можуть втратити відстрочку.
«Треба наголосити, що мобілізація для такої категорії ні в якому разі не має бути покаранням. Бо військова служба – це обов'язок, як і батьківська відповідальність. Крім того, є частина батьків, які хотіли б сплачувати аліменти, але не мають роботи. Враховуючи достатньо високі зарплати в ЗСУ, це буде якраз механізм достатньо швидкого погашення боргів», — вважає він.
Міністерство вже обмінюється інформацією з Державною міграційною службою України, виконавці отримують дані з Єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання фізичної особи-боржника, тобто їхні адреси проживання відомі.