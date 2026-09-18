Підозрюваному загрожує до 9 років ув’язнення

На Закарпатті оголосили підозру працівнику ДСНС, який за 8 тис. доларів організував трансфер до кордону мешканцю Сум. Посадовцеві загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у п’ятницю, 18 вересня, військовозобов’язаного мали провезти через блокпости, використовуючи посвідчення, а за потреби – переодягнути у службову форму.

«Розробляв план трансферу особисто правоохоронець. Після зустрічі з “клієнтом” в Ужгороді 41-річний спільник отримав завдаток та пояснив, як дістатися до кордону. Частину маршруту потрібно було подолати через річку», – зазначили в прокуратурі.

Вартість послуги спільники оцінили у 8 тис. доларів

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Посадовцю ДСНС та його спільнику, 41-річному мешканцю села Кінчеш Ужгородського району, інкримінують ч. 3 ст. 332 КК України (організація та сприяння незаконному переправленню чоловіків через державний кордон України з корисливих мотивів).

Санкція статті передбачає від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років з конфіскацією майна.