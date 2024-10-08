На вирок суду можуть подати апеляцію

Мукачівський міськрайонний суд визнав винним місцевого мешканця Олега Дудаша в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період. За письмову відмову йти до війська закарпатцю призначили 3 роки тюрми.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 25 вересня, 16 березня 2023 року Олег Дудаш пройшов медогляд військово-лікарською комісією, яка визнала його придатним до служби. Цього ж дня він отримав бойову повістку, але письмово відмовився йти до війська.

Під час судового засідання Олег Дудаш визнав вину частково, зазначивши, що має кілька хронічних хвороб – проблеми з шлунком, кишківником, легенями та психікою. За його словами, медичне обстеження члени ВЛК провели формально і швидко, хоча він казав лікарям, що має проблеми зі здоров’ям.

Суд також врахував, що після проходження військово-лікарської комісії обвинувачений не звертався за медичною допомогою до лікарів, які не мають відношення до ТЦК і не пропонував пройти незалежне медичне обстеження за своїми скаргами, хоча має договір із сімейним лікарем.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Сергій Камінський визнав Олега Дудаша винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період і призначив йому 3 роки ув’язнення. На вирок можуть подати апеляцію.