За побиття дитини в Мукачеві суд зобов’язав студента ліцею прочитати книгу
Рік позбавлення волі суд замінив примусовими заходами виховного характеру
Мукачівський міськрайонний суд визнав винним студента другого курсу Мукачівського професійного аграрного ліцею імені Михайла Данканича в умисному тілесному ушкодженні середньої тяжкості. За побиття дитини в місцевому парку підлітка зобов’язали прочитати книгу «Бути собою: 10 ґаджетів для щастя» психологині Олени Тараріної.
Як йдеться у вироку суду, який винесли 19 вересня, 25 липня близько 16:00 обвинувачений під час раптового конфлікту вдарив малолітню дитину ногою в обличчя. У результаті потерпілий отримав перелом нижньої щелепи. У вироку не вказується точний вік потерпілого, проте, згідно з Цивільним кодексом, малолітньою вважається дитина до 14 років.
Під час судового засідання студент визнав свою вину, зазначивши, що під час конфлікту захищав свого товариша, і попросив суд суворо його не карати. Мати обвинуваченого розповіла, що спілкувалася з матір’ю потерпілого та примирилася з нею.
Дослідивши всі матеріали справи, суддя Дмитро Задорожко визнав підлітка винним в умисному тілесному ушкодженні середньої тяжкості і призначив йому покарання у виді одного року позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив примусовими заходами виховного характеру.
Зокрема засудженого зобов’язали прочитати книгу «Бути собою: 10 ґаджетів для щастя» психологині Олени Тараріної. В анотації сказано, що книжка допоможе підліткам отримати детальну карту вирішення багатьох проблемних ситуацій, подивитися на себе збоку та вчинити правильно.