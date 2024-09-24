Мукачівський міськрайонний суд визнав винним студента другого курсу Мукачівського професійного аграрного ліцею імені Михайла Данканича в умисному тілесному ушкодженні середньої тяжкості. За побиття дитини в місцевому парку підлітка зобов’язали прочитати книгу «Бути собою: 10 ґаджетів для щастя» психологині Олени Тараріної.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 19 вересня, 25 липня близько 16:00 обвинувачений під час раптового конфлікту вдарив малолітню дитину ногою в обличчя. У результаті потерпілий отримав перелом нижньої щелепи. У вироку не вказується точний вік потерпілого, проте, згідно з Цивільним кодексом, малолітньою вважається дитина до 14 років.

Під час судового засідання студент визнав свою вину, зазначивши, що під час конфлікту захищав свого товариша, і попросив суд суворо його не карати. Мати обвинуваченого розповіла, що спілкувалася з матір’ю потерпілого та примирилася з нею.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Дмитро Задорожко визнав підлітка винним в умисному тілесному ушкодженні середньої тяжкості і призначив йому покарання у виді одного року позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив примусовими заходами виховного характеру.

Зокрема засудженого зобов’язали прочитати книгу «Бути собою: 10 ґаджетів для щастя» психологині Олени Тараріної. В анотації сказано, що книжка допоможе підліткам отримати детальну карту вирішення багатьох проблемних ситуацій, подивитися на себе збоку та вчинити правильно.