52-річного мешканця Самбора засудили на 6,5 років позбавлення волі за торгівлю наркотиками.

«Чоловік упродовж грудня 2020 року – травня 2021 року продавав жителям Самбірського району наркотичний засіб – субітекс. Окрім цього, з метою особистого вживання обвинувачений зберігав вдома канабіс», – повідомили в Львівській обласній прокуратурі.

Чоловікові висунули обвинувачення у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому повторно та незаконному зберіганні без мети збуту наркотичних засобів (ч.ч. 1,2 ст.307, ч. 1 ст.309 КК України).

Суд визнав його винним та призначив покарання – позбавлення волі на 6 років 6 місяців з конфіскацією майна.