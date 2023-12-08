На Хмельниччині судили 45-річного чоловіка, який проігнорував повістку та не прибув до Територіального центру комплектування для відправки на військову службу. Чоловік заявив, що не хоче служити, бо має проблеми зі здоров’ям. За ухилення від призову йому присудили три роки тюрми.

Як йдеться у вироку Ізяславського райсуду, 7 лютого чоловік отримав повістку, згідно з якою 13 лютого він мав прибути до ТЦК для відправки на службу. Однак, на місце збору він так і не прийшов. Щодо нього відкрили кримінальне провадження за ст. 336 ККУ (ухилення від призову).

У суді обвинувачений визнав провину. Зазначив, що не приїхав, бо «не встигав за часом», однак, чому не попередив про це працівників ТЦК – так і не пояснив. Згідно з рапортом працівника установи, на дзвінки обвинувачений не відповідав, а також його не було вдома за місцем реєстрації.

Відомо, що чоловік проігнорував також декілька судових засідань, посилаючись на погане самопочуття. 10 листопада його оголосили в розшук, і врешті 1 грудня він добровільно прибув до суду. Суддя Роман Пашкевич визнав чоловіка винним в ухиленні від призову та призначив йому три роки тюрми. Це мінімальне покарання за цією статтею.

«Пояснюючи своє небажання [служити] цінністю для нього свого життя та здоров’я, нівелює важливість виконаного обов’язку іншими співгромадянами. Виправдовуючи свою позицію, обвинувачений тим самим перекладає обов’язок із захисту Вітчизни на інших співгромадян, порушуючи тим самим принцип рівності прав та обов’язків», – йдеться у вироку.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.