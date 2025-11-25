Схильність до захитування – індивідуальна особливість організму

Багато людей стикаються з нудотою під час поїздок – у автомобілях, поїздах чи літаках. Ця проблема виникає через розбіжність між тим, що бачать очі, і тим, що відчуває вестибулярний апарат. Щоб полегшити дискомфорт, у Apple є спеціальна функція в iPhone, яка допомагає зменшити симптоми захитування. Як її ввімкнути, пише Mirror Us.

Як позбутися нудоти в дорозі

Минулого року компанія додала новий інструмент під назвою Vehicle Motion Cues. Він призначений для тих, хто користується телефоном у русі та через це почувається зле. Коли функцію увімкнено, по краях екрана з’являються анімовані крапки, що реагують на напрям і силу руху транспортного засобу.

Під час поворотів вони зміщуються у протилежний бік, а під час прискорення – рухаються від верхнього краю екрана до нижнього. Ці візуальні підказки синхронізуються з рухом автомобіля, зменшуючи різницю між візуальним сприйняттям та вестибулярними сигналами.

Як увімкнути Vehicle Motion Cues

Щоб активувати можливість:

Перейдіть у розділ «Налаштування» – «Доступність» – «Рух». Виберіть пункт «Показувати сигнали руху транспортного засобу». У режимі «Автоматично» система самостійно визначає, коли iPhone перебуває у русі, і вмикає індикатори лише під час поїздки. Коли транспорт зупиняється, крапки зникають.

Функція працює дуже делікатно і не заважає користуватися пристроєм: усі кнопки, застосунки й жести лишаються доступними.

Чи допоможе ця функція всім

Схильність до захитування – індивідуальна особливість організму. Vehicle Motion Cues може значно полегшити стан частини користувачів, але не гарантує універсального результату. Проте для багатьох людей, які регулярно стикаються з нудотою під час поїздок, ця опція може стати незамінною.