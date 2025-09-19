Аварія сталася у Виноградові 20 вересня 2023 року

Виноградівський районний суд визнав місцеву мешканку Тетяну Дубляк винною у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За скоєння ДТП, в якій загинув 65-річний велосипедист, закарпатці призначили 4 роки ув’язнення, замінивши реальний термін на 2 роки умовного.

Вирок винесли 16 вересня. Йдеться про аварію, яка сталася у Виноградові ввечері 20 вересня 2023 року. Тетяна Дубляк на Volkswagen Phaeton зі швидкістю 70 км/год збила велосипедиста, який їхав попереду. Від численних травм пенсіонер помер.

Під час судового засідання закарпатка визнала свою вину і розповіла, що в той вечір їхала в аптеку за ліками для дитини. Велосипедиста не бачила, відвернулася, та лише відчула удар. Зупинившись, викликала швидку та поліцію. Своєю чергою, потерпіла зазначила, що не має претензій до обвинуваченої та просить її не карати.

Суд також врахував позитивну характеристику Тетяна Дубляк і те, що вона самостійно виховує двох дітей. Дослідивши всі матеріали справи, суддя Антон Кашуба визнав водійку винною у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого і призначив їй 4 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного. На вирок можуть подати апеляцію.