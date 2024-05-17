Підозрювані за свої послуги вже отримали 2 тис. доларів завдатку

Правоохоронці затримали 41-річну працівницю медзакладу та 54-річну діловодку однієї з громад Хустського району, які виготовляли фіктивні довідки про опікунство для виїзду за кордон. За скоєне їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 17 травня, вартість медичної довідки лікарсько-консультативної комісії щодо догляду за близькими родичами, на підставі якої можна було оформити опікунство, становила 8,5 тис. доларів.

«Жінки уже отримали 2000 доларів завдатку та домовилися з клієнтом про зустріч для передачі пакету документів і надання детальних інструкцій щодо перетину кордону та узгодження дати остаточного розрахунку. У ході контролю за вчиненням злочину поліцейські затримали обох підозрюваних», – розповіли правоохоронці.

Працівниці медзакладу та діловодці тергромади Хустщини повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів. За скоєне затриманим загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.