Звернення ухвалили на засіданні сесії 10 вересня

Закарпатська обласна рада попросила Кабмін врегулювати порядок перетину кордону депутатами-чоловіками, які досягли 60-річного віку. Звернення ухвалили на засіданні сесії у четвер, 10 вересня.

Як йдеться у зверненні, депутати місцевих рад на Закарпатті проводять низку візитів у партнерські регіони ЄС задля розширення міжнародних зв’язків та зміцнення добросусідських відносин. Ці зустрічі сприяють реалізації спільних проєктів у рамках європейських грантових програм, що допомагає розбудовувати інфраструктуру, захищати довкілля, розвивати медицину, освіту та культуру.

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У Закарпатській облраді вважають, що значний досвід у міжнародній співпраці мають депутати старшого віку, які упродовж життя займали важливі посади і завели контакти з містами-побратимами за кордоном.

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«Завдяки особистим діловим зв’язкам вони часто здійснюють гуманітарні візити, виступають гарантами та організаторами постачання спеціальної техніки, генераторів, медичних товарів та препаратів від багатьох європейських країн. Також депутати, які досягли 60-річного віку, є серед організаторів літніх таборів, які надають медичну й психологічну реабілітацію для дітей військовослужбовців за кордоном», – йдеться у зверненні.

У Закарпатській облраді додали, що більшість депутатів місцевих рад не є держслужбовцями, не отримують заробітну плату з бюджету, а тому мають право у вільний час виїжджати за кордон, якщо не обмежені мобілізаційним віком.

Таким чином, закарпатські депутати попросили уряд внести зміни до правил перетину кордону громадянами України, затверджених постановою від 27 січня 1995 року №57, знявши обмеження на виїзд за кордон для депутатів місцевих рад чоловічої статі, які досягли граничного віку перебування на військовій службі. За звернення проголосували 46 з 49 депутатів, присутніх на сесії 10 вересня.

Нагадаємо, у серпні 2025 року Кабмін зняв обмеження на виїзд за кордон для жінок-депутаток місцевих рад, які виконують свої повноваження на громадських засадах. Водночас депутати-чоловіки наразі можуть виїхати з України тільки в службове відрядження.