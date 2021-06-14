Чоловік керував автомобілем без документів

У Мукачівському районі поліція затримала водія автомобіля ВАЗ-21099, який порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки виявилося, що чоловік був у стані наркотичного сп’яніння, а на задньому сидінні авто були шприци та марихуану. З’ясувалось, що водій уже втретє за рік попався поліції із наркотиками.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, 26-річного водія затримали у понеділок вночі, 14 червня, у селі Павшино. Чоловік при спілкуванні з правоохоронцями нервував, відтак поліцейські запідозрили, що водій може перебувати у стані наркотичного сп’яніння.

Під час огляду авто на задньому сидінні виявили 30-грамовий пакет з марихуаною, електронні ваги та одноразові шприци. Також медики підтвердили, що чоловік перебував у стані наркотичного сп’яніння.

«Водій вже втретє протягом року притягується до відповідальності за керування транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння. Незважаючи на те, що чоловіка рішенням суду позбавлено права керувати транспортними засобами», – повідомили у поліції.

Правоохоронці розпочали розслідування за ч.1 ст.309 ККУ (незаконне зберігання наркотичних речовин), окрмі цього, на порушника склали адмінпротокол за ст. 130 (керування у стані сп'яніння) та винесли постанову за ч. 5 ст. 126 (керування автомобілем без документів) КУпАП. Окрім кримінальної відповідальності, 26-річному водію загрожує штраф у 41 тис. гривень.