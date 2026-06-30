Закарпатець планував переправити сигарети в Румунію з села Данилово Хустського району

Оперативники Мукачівського прикордонного загону спільно з військовослужбовцями відділу «Тячів» викрили організатора незаконного переміщення сигарет через українсько-румунський кордон. У контрабандиста вилучили три безпілотники та 3 тис. пачок сигарет.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби у вівторок, 30 червня, закарпатець планував переправити сигарети з пускового майданчика на околиці села Данилово Хустського району.

«Під час затримання правопорушник намагався втекти. Після здійснення нарядом попереджувальних пострілів із пристрою для відстрілу гумових куль чоловік зупинився», – розповіли в ДПСУ.

У контрабандиста вилучили три БпЛА з системою запуску, 21 акумуляторну батарею, 6 парашутних систем та зарядних пристроїв, запасні пропелери, фотопастку, мобільний телефон, автомобіль Toyota та 3 тис. пачок сигарет, підготовлених до запуску в Румунію.

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Прикордонники повідомили ТУ БЕБ в Закарпатській області про ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 та ч.3 ст.201-4 КК України (незаконне виготовлення підакцизних товарів та їх контрабанда). Санкції статей передбачають до 12 років ув’язнення. Також на затриманого склали протокол за злісну непокору правоохоронцям (ч.1 ст.185-10 КУпАП).