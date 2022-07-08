19-річного юнака затримали в автобусі «Ужгород – Великий Березний»

Поблизу кордону зі Словаччиною у рейсовому автобусі прикордонники виявили у 19-річного пасажира два пакунки із марихуаною і метамфетаміном. Юнак не зміг пояснити правоохоронцям, чому їхав з Ужгорода у Великий Березний.

Як у п’ятницю, 8 липня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, 19-річний юнак привернув увагу правоохоронців, коли почав сильно нервувати під час перевірки в рейсовому автобусі «Ужгород – Великий Березний». У речах 19-річного пасажира виявили два пакунки із наркотиками.

«Правоохоронці виявили, що один з пасажирів помітно нервується та дивно поводиться. Він не зміг пояснити прикордонникам мету прямування у населений пункт Великий Березний. Під час огляду речей юнака військовослужбовці виявили у нього 2 пакунки з речовинами, за схожими на марихуану та метамфетамін», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники викликали на місце події поліцейських. Наразі очікується висновок експерта щодо складу виявлених речовин. Якщо експертиза підтвердить, що юнак перевозив наркотик, йому доведеться відповідати за вчинення злочину, передбаченого ст. 309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція статті передбачає покарання до п'яти років обмеження волі.